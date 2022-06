Sportlich deftige Pleite für Stinatz Ozelots

Werbung

Nach drei Siegen aus den ersten Spielen war die Erwartungshaltung nicht nur bei den Stinatzer Flag Football-Cracks hoch. Auch die knapp 200 Zuseher am Stinatzer Sportplatz hatten sich eine Fortsetzung des sportlichen Laufs erhofft. Der Start in die „Flag Liga Austria 2“ war verheißungsvoll, das Heim-Event dann weniger.

Drei bittere Niederlagen gegen starke Gegner

Nach einem klaren 18:55 gegen die Graz Beavers folgte eine 27:33-Niederlage gegen die Graz Panthers. Ungewohnt viele Fehler in der Offensive und vor allem eine zum Schluss des Spieles extrem unnötige Strafe kosteten am Ende die Chance auf einen etwaigen Sieg. Beim letzten Antreten des Tages gegen die Stonefield Raptors waren die Südburgenländer auf Wiedergutmachung aus. Ein löbliches Vorhaben, wobei man an diesem Tag einfach viel zu viele Unzulänglichkeiten aufwies und zudem auch unnötige Strafen kassierte. Daraus resultierte dann auch die dritte Niederlage – 19:32.

„Aus sportlicher Sicht war der Spieltag eine absolute Katastrophe. Es waren wahrscheinlich die schlechtesten drei Spiele, die ich selbst miterlebte“, resümierte Obmann Jan Zsifkovits. Ganz zurück zur Tagesordnung wolle man nicht gehen. Es war einfach zu wenig. „Jetzt muss auch einmal Klartext gesprochen werden. Ich bedanke mich bei unseren Fans. Sie haben mir wirklich leidgetan, dass sie mit ansehen mussten, was unser Team ablieferte.“

Lange Pause, aber eine Reaktion soll her

Zeit zur Aufarbeitung bleibt genug. Die Ozelots sind erst wieder am 20. August im Einsatz. „Jetzt gilt es, die Performances zu analysieren und die nötigen Lehren daraus zu ziehen. Solche Leistungen sollen sich nicht wiederholen.“ Noch würde Platz vier für die Play-offs reichen. Zsifkovits: „Wir können mit dem Status quo aber nicht zufrieden sein. Ich erwarte eine Reaktion.“