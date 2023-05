Starke Auftritte zum Saisonstart

Vor Beginn in die neue Spielzeit der FLA2-Liga war aufseiten der Stinatz Ozelots personelles Aufatmen angesagt, denn Headcoach George Marku konnte am ersten Spieltag auf den kompletten Kader zurückgreifen. Vor allem die Rückkehr von Peter Grandits erwies sich als sehr wichtig für die Südburgenländer, da er die Defensive durchaus stabilisierte.

Ozelots wiesen den Absteiger in die Schranken

Aber auch Ex-Obmann Jan Zsifkovits spielte eine tragende Rolle– vier Touchdowns machte er nämlich selbst und gab so den Takt beim knappen 40:36-Sieg gegen die Usi Avalanches vor. Mehr als nur ein Achtungserfolg, denn der Usi-Tross stieg erst im Vorjahr aus der FLA1 ab und galt sicher als einer der Mitfavoriten. So war es ein optimaler Startschuss für ein insgesamt tolles Auftakt-Wochenende. Auch das zweite Spiel konnten Jan Stipsits und Kollegen für sich holen. Gegen die Swarco Raiders gewann man klar mit 28:12 und einige junge Spieler wie Samuel Grandits oder Jakob Horvatits konnten wertvolle Erfahrungen in einer der höchsten Ligen Österreichs sammeln. So setzte man sich tabellarisch gleich auf Rang eins und auch wenn das noch nicht ganz so aussagekräftig ist, darf man sich von der neuen Saison einiges erwarten. Erst im letzten Jahr scheiterte man knapp am Aufstieg, der nun eben heuer gelingen soll. Eine Hiobsbotschaft gab es dann aber leider auch noch, denn Sascha Kranz verletzte sich am Sprunggelenk. „Wir wünschen ihm eine gute Genesung und hoffen, dass er bald wieder mit uns auf dem Platz steht“, ließen seine Teamkollegen ausrichten. Ein zufriedenes Start-Resümee zog indes Spieler Marco Six: „Unsere Vorbereitung war intensiv und wir arbeiteten hart daran, als Team zu funktionieren. Es ist erfreulich, dass unsere Bemühungen nun gleich belohnt wurden.“