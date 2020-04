Am 12. März hatte man Gewissheit: Jan Zsifkovits und seine Vereinskollegen von den Stinatz Ozelots wurden vom Verband über die Aussetzung des Spielbetriebs informiert. Daran hält man sich vereinsintern natürlich und sagte schnell alle Wettkämpfe und Trainings ab. „Der Saisonstart am 10. Mai wackelt“, erklärte Obmann Zsifkovits und ergänzte.

„Die sportliche Situation ist zurzeit sicherlich nicht zufriedenstellend. Aber momentan gibt es wichtigere Dinge im Leben.“ Im Kampf gegen das Virus helfen alle zusammen und man versucht sich in Eigenregie bei Laune zu halten. „Wir stellten einen Indoor-Trainingsplan mit Koordinations- und Kräftigungsübungen zusammen“, so Oberhaupt Zsifkovits zur BVZ.

Ein Podcast wurde ins Leben gerufen

Ein Schmankerl für seine Fans hat man dennoch im Talon: Wöchentlich gibt es nun eine Podcast-Reihe, wobei immer ein anderer Spieler Rede und Antwort steht.

Nicht die einzige Form, um in Kontakt zu bleiben. Laufend veranstaltet man Online-Meetings, um sportliche, organisatorische, aber natürlich auch private Dinge zu besprechen. „Wir versuchen eben, das Beste aus der Situation zu machen. Abschließend möchte ich noch ein großes Dankeschön an alle Berufsgruppen sowie freiwilligen Helfer aussprechen, die unser Land am Laufen halten.“