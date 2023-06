Verdiente Pause

In den letzten beiden Spielen vor der Spielpause durften sich die Ozelots in der FLA2 auf dem Phönixplatz in Schwechat zeigen. Dort ging es zuerst gegen die USI Avalanches. Obwohl das Hinspiel klar gewonnen wurde, erwiesen sich die Innsbrucker nun als zähe Konkurrenten und dennoch behielten die Südburgenländer die Oberhand und gewannen das Duell mit einem überzeugenden 33:13 doch klar.

Anschließend spielte man gegen die Styrian Bears. In einem packenden und hart umkämpften Aufeinandertreffen gelang es den Stinatzern mit 12:8 zu gewinnen. Den Abschluss des Tages bildete das Duell gegen die Dark Angels aus Wien. Trotz beherztem Einsatz verloren die Ozelots mit 32:45. Offensiv war es gut, defensiv blieb es ausbaufähig. Mit der vorübergehenden Tabellenführung gehen die Ozelots nun in ihre verdiente Sommerpause. Der nächste Spieltag findet erst am 10. September in Graz statt. Dort wollen die Spieler aus dem Südburgenland ihre Ambitionen auf den Aufstieg in die FL1 weiter untermauern.

Tabelle - Flag Liga Austria 2: 1. Stinatz Ozelots 6 Siege/2 Niederlagen; 2. Usi Avalanches 6/2; 3. Graz Panthers 4/2; 4. Dark Angels 4/2; 5. Swarco Raiders 3/3; 6. Styrian Studs 2 3/5; 7. GBG Graz Styrian Bears 1/5; 8. Stonefield Raptors 1/7.