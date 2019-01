Der Name „Stinatz Ozelots“ wurde bereits vor acht Jahren aus der Taufe gehoben. „Wir spielten damals zum ersten Mal aus Spaß American Football in Stinatz. Diesen Namen haben wir jetzt gleich für unser neues Team übernommen“, erzählt Jan Zsifkovits. Er spielt aktuell Fußball in Schlaining (2. Liga Süd) und war die letzten zweieinhalb Jahre beim American Football Team der University of Vienna Emperors im Einsatz. Damit bringt er viel Erfahrung mit.

Flag Football: Kein harter Körperkontakt

Der Unterschied zu American Football: „Um Flag Football zu spielen, braucht man lediglich eine Grünfläche und die Flags.“ Der Unterschied zum American Football: Es ist kein harter Körperkontakt erlaubt. Somit muss mehr Wert auf Schnelligkeit, Wendigkeit, Taktik und Cleverness gelegt werden. Einen offiziellen Verein sowie einen Vorstand gibt es bis jetzt noch nicht. Doch für die „Flag Liga Start“ wird dieser auch nicht benötigt. „Wir wollen jetzt einmal in die Liga reinschnuppern, dann sehen wir weiter. Für die Zukunft ist es aber unser Ziel, einen Verein zu gründen.“

Der Fußballer denkt schon einen Schritt weiter. „Es ist zwar noch ein wenig zu früh, doch wir würden gerne auch ein Hobby-Flag-Football-Turnier in Stinatz veranstalten.“

Aktuell wird auf dem Fußballplatz der ehemaligen ASKÖ Stinatz trainiert. Für die Gemeinde erwartet sich der junge Sportler einen Mehrwert: „Es kann für Stinatz, vor allem auch für die Jugend, eine weitere Möglichkeit der Zusammenkunft sein und hat sicherlich auch einen gesellschaftlichen Wert.“