Vass ist beim SV Stegersbach: „War das, was wir suchten“

Auch personell ist man mittlerweile gut dabei, verlassen Kevin Baumgartner (Gerersdorf-Sulz), Anto Tecic (Oberdorf) und Martin Barath (Ungarn) den Verein, während man im Gegenzug György Vass und Milan Kalamar an Land zog. Der erste der beiden ist ein 22-jähriger Angreifer, der gemeinsam mit Defensivmann Kalamar, beim SC Andrashida spielte.

Dort müssen aber demnächst kleinere Brötchen gebacken werden und der SVS griff zu. Graf: „Vass erzielte über 60 Tore in den letzten Jahren und Kalamar soll der gesuchte Abwehrchef sein. Er ist 26 Jahre jung, spricht deutsch und war in Ungarn auch Kapitän. Genau so einen Mann brauchen wir.“