Der Olbendorferin gelang nach guten Proberunden eine Vier-unter-Par-Runde am ersten Tag. Obwohl es ihr erstes Antreten auf diesem Golfplatz war, schaffte sie in der Schweiz in der ersten Runde gleich sieben Birdies.

Damit lag Isabella Holpfer einen Schlag hinter dem Führungsduo aus der Schweiz.

Am Samstag – bei sehr später Abschlagszeit und immer schlechter werdendem Wetter – galt es vor allem, große Fehler zu vermeiden. Das gelang ihr perfekt. „Leider wurde es zu stürmisch und ich konnte meine Runde nicht fertig spielen“, erzählte die Amateur-Spielerin, die mit Minus-1 nach 17 Löchern nur einen Schlag hinter der Führenden lag. Mit einem Birdie am 18. Loch gelang ihr am nächsten Tag noch der Sprung an die geteilte Führung mit dem Gesamtscore von -6. „Bei diesen Bedingungen eine Unter-Par-Runde ins Klubhaus zu bringen, macht mich ein wenig stolz. Das zeigt, dass meine Trainingseinheiten, die ich oft bewusst bei schlechtem Wetter absolviere, Sinn machen.“

Nun ging es gleich im Anschluss beim neunten Loch im Matchplayformat weiter – eine Neuerung beim Turnier. Leider verlor sie gegen die bis dahin Viertplatzierte aus England, das Match um den dritten Rang wurde klar gewonnen. „Es ist nun schon mein zweiter großer Erfolg bei den Profis. Es scheint so, als würde mir das Spiel mit den Profis liegen.“ Bis sie aber ins Profilager wechselt, wird es noch einige Zeit dauern. Die nächsten Wochen wird wieder intensiv die Schulbank gedrückt, nächstes Jahr folgt die Matura an der Handelsakademie in Stegersbach. Danach geht es ab Herbst 2020 vier Jahre lang an die University of Georgie, der Wechsel ins Profilager ist für 2024 geplant.