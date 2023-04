Holpfer: Fortschritt in viele Richtungen

Die in Georgia/Amerika studierende Isabella Holpfer war zuletzt wieder in Europa unterwegs. Für sie ging es zum Nationscup nach Spanien. Ihre Kolleginnen und Kollegen sah sie dabei erst vor Ort. Drei Damen und vier Herren repräsentierten Österreich in diesem prestigeträchtigen Bewerb. Holpfer erreichte mit Runden von +1, +10, +2 und +5 Rang 14. Als Team holte man Rang sechs.

Vieles ist Kopfsache

„Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden mit meiner Leistung. Die Wochen davor trainierte ich mein Putten und sah, dass sich dieses Training schon bezahlt machte“, erzählte Holpfer vom Status quo. Vor Ort wurde sie von einem Team-Mentalcoach betreut. „Ich arbeitete mit ihm und versuchte dann auch ein paar Dinge. Ich will mental stärker werden.“

Der „Real Club De Golf Sotogrande“ präsentierte sich in einem sehr guten Zustand. „Der Platz ist zwar nicht sehr lang, aber die Grüns sind sehr schnell und der Wind war stark. Ein paar Löcher sind auch eng und ein wenig tricky“, fiel Holpfers Resümee aus.