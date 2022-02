Isabella Holpfer feilte an Technik

Isabella Holpfer, Golferin aus Olbendorf, bestritt an der University of Georgia ihr erstes College-Turnier der Frühlingssaison. Das individuelle Kräftemessen diente Holpfer auch als Vorbereitung und Qualifikation für die bevorstehende Uni-Saison. Das klappte richtig gut und die Südburgenländerin qualifizierte sich auf Anhieb für den ersten Wettbewerb Mitte Februar in Florida.

„Langes Spiel schon in der Qualifikation sehr solide“

Beim „Columbia Classic“ im Duran Golf Club in Florida wurden am ersten Tag 36 Löcher gespielt, gefolgt von 18 Löchern am zweiten Tag. Das „Georgia Golf Team“ erreichte mit Isabella Holpfer den fünften Platz, in der Einzelwertung gab es für sie den 27. Endrang. „Mein langes Spiel von der Teebox bis zum Grün war schon in den Qualifikationsrunden sehr solide“, berichtete Holpfer.

Daher konnte sie sich auch viele gute Birdie-Chancen erarbeiten, „leider habe ich dann am Grün vieles liegen gelassen.“ Ihr Fokus liegt nun für die nächsten Wochen am Putten und dem kurzen Spiel. Daher bestritt sie am Wochenende in Knoxville (Tennessee) eine Trainingseinheit mit ihrem Puttcoach Dennis Corley.

Coach schaute sich die Daten des Schützlings an

„Die Trainingseinheit war notwendig, um mir mehr Selbstvertrauen für die bevorstehenden Turniere zu holen“, erzählte die rot-goldende Golf-Hoffnung der BVZ. Nachdem sie in Knoxville angekommen war, schaute sich der Coach ihre Daten an, so konnte gemeinsam am Platz der Uni an der Technik gefeilt werden – vor allem in diversen Druck-Situationen.