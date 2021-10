Isabella Holpfer feilte mit Profi am Put-Stil

Für die Olbendorferin geht eine sehr intensive College-Golf-Saison im Herbst langsam aber sicher zu Ende. Ablenkung brachte dabei zuletzt ein kleiner Ausflug nach Knoxville, Tennesse, wo ein ganz besonderer Gast auf sie wartete. Aber der Reihe nach.

Es war ein erfolgreiches Jahr für die ehemalige BHAK-Stegersbach-Absolventin. Für alle vier Herbstturniere ihrer Uni in Georgia konnte sie sich qualifizieren und erzielte einige gute Scores. „Ein Highlight war der Sieg mit dem Team in Chicago, wo ich im Einzel gar den sechsten Rang erreichte“, meinte Holpfer stolz zur BVZ.

Vor allem ihr langes Spiel machte in den letzten Wochen und Monaten einen Schritt nach vorne. Dort ist die Olbendorferin schon richtig stark, hat im Gegenzug aber etwa beim Putten noch Nachholbedarf. Das weiß sie auch und arbeitet gezielt daran. „Das Putten ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Bereiche im Golf. Nur so kann man auch tief scoren.“

Eben aus diesem Grund war man auf der Suche nach einer Koryphäe in ebendieser Disziplin. Diese fand man in Knoxville, wo Dennis Corley zuhause ist. „Er hat meine Daten mit dem Sam Putt Lab analysiert und anschließend gab er mir einige Übungen und Spiele an die Hand, um mein Putten unter Druck zu verbessern.“

„Isi“ kennt Platz sehr gut

Ganz ist die Saison für die rot-goldene Golf-Hoffnung noch nicht vorbei. In dieser Woche geht es nach Paris, wo sie Anfang November die „Esmond Trophy“ bestreiten wird. Den Platz kennt Holpfer aus den Vorjahren gut – sicher kein Nachteil. „Ich freue mich schon sehr, meine Eltern zu sehen. Sie werden aus Österreich anreisen und mich tatkräftig anfeuern und unterstützen.“