Isabella Holpfer: Ohne Cut in den Kurz-Urlaub

Isabella Holpfer reiste wieder. Dieses Mal nicht in ihrer studienbedingten Wahlheimat in den USA, sondern in Europa. Ein großes Golf-Turnier stand mit der Damen-Einzel-Europameisterschaft auf dem Plan und die Olbendorferin wollte ihr Können gegen die besten Spielerinnen Europas zeigen. Vom 20. bis 23. Juli ging das Turnier im Golf de Saint Germain in der Nähe von Paris über die Bühne. Die Erwartungen bei der an der Uni Georgia studierenden Holpfer waren hoch, wobei sie vorrangig ihre neu einstudierte Schwungtechnik im Wettkampfmodus versuchen wollte. Aber nicht nur Holpfer, auch einige andere österreichische Nationalteamspielerinnen kämpften um die begehrten Plätze.

„Ich verändere gerade meinen Griff und stelle generell ein paar Sachen um. Manchmal funktioniert es gut, dann wieder gar nicht.“

Isabella Holpfer

Betreut wurde das rot-weiß-rote Team von Nicole Gögele. Und es begann gleich hitzig, denn an den ersten beiden Probe-Rundentagen hatte es knapp 40 Grad. So richtig ging es dann mittwochs los, wo nach drei Runden die besten 60 Spielerinnen den Cut für Runde vier schafften – ohne Holpfer. „Ich spielte zu viele Bogeys und Doppelbogeys, die aus schlechten Schlägen entstanden“, haderte sie und fügte an: „Ich verändere gerade meinen Griff und stelle generell ein paar Sachen um. Manchmal funktioniert es gut, dann wieder gar nicht.“ Kein Beinbruch, denn die Vorfreude auf den einwöchigen Heimaturlaub überwog. Schon am Samstag geht es zu den „Final Qualifier“ für die AIG Women‘s British Open nach Schottland.