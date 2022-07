Isabella Holpfer: „Super wäre natürlich ein Top-Ten-Platz“

Werbung

Am Montag ging es für Isabella Holpfer in die Stadt der Liebe. In Paris steigt nämlich die Damen-Einzel-Europameisterschaft im Golf, wo die US-Studentin natürlich nicht fehlen darf. Seit dem gestrigen Mittwoch und nach Redaktionsschluss kämpft die sympathische Olbendorferin um ein starkes Ergebnis. Die Vorzeichen dafür stehen gut.

„Möchte nicht in meine alten Gewohnheiten fallen“

Das Golf-Ass veränderte in den letzten Wochen ihren Schwung. Nicht nur für die EM, sondern auch für die Zukunft. „Mir ist es wichtig, dass ich diese Änderungen im Turnier in Paris umsetze und nicht in meine alten Gewohnheiten falle.“ Ein weiteres Ziel sei es, voll durchzuschwingen und weniger kontrolliert, sondern mit viel Selbstvertrauen zu agieren.

Läuft alles nach Plan, ist der Cut für Holpfer kein Thema

„Beim Putten arbeitete ich auch an meinem Rhythmus, zuletzt funktionierte das im Training bereits sehr gut. Das Ziel ist es, das Gefühl bei der Europameisterschaft auch umzusetzen“, so die 22-Jährige, die anfügte: „Super wäre natürlich ein Top-Ten-Platz.“

Die Pflicht ist dabei der Cut am morgigen Freitag. Die Kür soll dann erfolgen. „Viel wichtiger ist es für mich, dass ich mein Ziel mit dem Schwung umsetze.“ Dann kann es schon bei der EM für einen Spitzenplatz reichen, denn dazu hat die junge Olbendorferin mit Sicherheit das Zeug.