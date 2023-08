Isabella Holpfer geht mit Selbstvertrauen in die Staatsmeisterschaften

Bevor am heutigen Donnerstag im Golfclub Fontana die Nationalen Offenen Staatsmeisterschaften stattfinden, ging es für die Olbendorferin Isabella Holpfer in der Vorwoche noch in Richtung Tschechien zur dortigen Damen-Meisterschaft. Im Golfclub Prague City belegte sie mit Runden von +2, -1 und +5 den achten Rang.

„Der Wind war sehr stark und an zwei Tagen regnete es auch“, erzählte Holpfer, für die die Finalrunde nicht ganz nach Wunsch verlief. „Ich machte zu viele Bogeys und habe nicht genug Putts gelocht. Trotzdem kann ich einige positive Dinge mitnehmen.“ Das primäre Ziel sei es nun, für die Staatsmeisterschaften das Trainings-Selbstvertrauen ins Turnier mitzunehmen.