Neuer Lebensabschnitt für Isabella Holpfer

Für Isabella Holpfer ist es an der Zeit, so richtig loszulegen und ihre Zukunft in Angriff zu nehmen. Für die 22-jährige Olbendorferin beginnt demnächst das „Senior Year“ an der Universität in Georgia. Dort studiert sie Public Relations an der Grady School of Journalism and Mass Communication und zusätzlich absolviert sie dabei auch ein Sports Media Zertifikat. Der sportliche Part an der Uni – sie gehört auch zum Golf-Team – begann bereits am 16. August. „Schon in der ersten Woche ging es mit den Qualirunden für unser erstes Turnier los“, erzählt sie über die Vorbereitung auf die Saison-Eröffnung in Charleston (South Carolina).

Ziel: Quali für viele Turniere

Im Herbst absolviert die Südburgenländerin vier Turniere, die über die Vereinigten Staaten verstreut sind. „Wir beginnen in South Carolina, dann finden zwei Turniere in Chicago statt. Die Herbstsaison beende ich dann in Stanford. In diesem Semester befinden sich neun Spielerinnen in unserem Team – fünf bis sechs von ihnen bestreiten dann die Turniere.“

Das Ziel ist klar definiert: „Ich möchte so oft wie möglich bei der Reise-Gruppe dabei sein“, sagte sie, um auch etwaige Schwachpunkte in ihrem Golf-Spiel zu kennen: „In den nächsten Monaten liegt mein Fokus auf dem kurzen Spiel und da speziell beim Putten. Dort gibt es noch einiges an Verbesserungspotenzial.“

Profi-Karriere im Blick

Der Sport auf der einen, die Schule auf der anderen Seite: Auf die Südburgenländerin wartet eine intensive, aber auch schöne Lebensphase. Im Mai 2024 will sie nämlich ihren Uni-Abschluss in der Tasche haben. Und dann? „Profi“ werden, wobei sie aber auch erklärte: „Wann genau das passiert und auf welcher Tour ich das dann probiere, weiß ich aktuell noch nicht.“ Damit will sie sich im nächsten Frühjahr beschäftigen, denn: „Jetzt liegt der Fokus erst einmal auf der Herbstsaison.“ Und auch auf dem bald startenden Football-Jahr. Dort drückt sie dem NFL-Team von den Minnesota Vikings die Daumen. Die spielen im November bei den Atlanta Falcons und Holpfer ist im Bundesstaat Georgia live im Stadion dabei.