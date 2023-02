Olbendorferin Isabella Holpfer bei Turnier in Mexiko

Werbung

Für die in Amerika studierende Isabella Holpfer ging es zuletzt zum Collegiate Invitational in Mexiko. Dort konnte sie nicht ihre beste Leistung abrufen, wobei ihr auch das gesamte „Turnier-Drumherum“ nicht wirklich zusagte. So beendete sie das internationale Messen auf Platz 59. „Ich kämpfte mit meinem langen Spiel“, sagte die 22-Jährige und ergänzte: „Meinen Schwung veränderte ich nämlich im letzten Sommer und intensivierte diesen auch beim Nationalteam-Trainingslager Anfang Jänner.“

Fehlendes Schlag-Vertrauen

Schon früh im Turnier passte der neu einstudierte Schwung nicht und das Selbstverständnis fehlte. „Das waren nicht meine besten Schläge. Ich muss weiter an meiner Technik arbeiten.“ Das nächste Turnier würde nun Ende Februar in South Carolina anstehen, aber, so Holpfer: „Ich weiß noch nicht, ob ich dort dabei bin.“ Ein Fixtermin steht dann im April in Spanien an, wenn sie mit dem Nationalteam um den Nations-Cup spielt. „Dort bin ich sicher dabei“, erklärte sie der BVZ zu Wochenbeginn.