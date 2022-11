Blackbirds mit starker Defensive gegen stärkste Offensive

Werbung

Es läuft und läuft und läuft! Auch im fünften Ligaspiel feierten die Blackbirds einen Sieg. Und der ist angesichts des Gegners hoch einzuordnen.

Bei den bis zu diesem Spiel ebenfalls ungeschlagenen Mistelbach Mustangs gewann die Mannschaft von Headcoach Daniel Müllner mit 66:58. Besonders die Defensivleistung gegen die offensivstarken Mustangs imponierte dabei: „Wir haben gewusst, dass es in Mistelbach ganz schwer wird. Die haben bis hierhin 90 Punkte pro Spiel gescort, in ihrem ersten Heimspiel gar 108. Dass wir sie jetzt auf 58 halten konnten, ist super. Die Jungs haben das, was wir besprochen haben, sehr gut umgesetzt und sehr aggressiv gespielt und waren am Rebound gut. Das alles war letztlich der Schlüssel zum Erfolg“, so Müllner.

„Zwar haben wir uns offensiv zeitweise schwergetan, aber wir wissen, wenn wir gut verteidigen, können wir jeden schlagen.“ Und diese Verteidigung war besonders gegen die Mustangs wichtig.

Ungewollt spielfrei

Für die Blackbirds war es nach dem Sieg gegen die Mattersburg Rocks der zweite gegen ein starkes Team aus dem Osten. „Diese Spiele gegen unsere Konkurrenz zu gewinnen, ist ganz wichtig“, weiß Müllner. Schöner Nebeneffekt des Erfolgslaufs: Die Güssinger sind nun das einzig ungeschlagene Team aller 14 Mannschaften in der Zweiten Liga.

Ein Lauf, den man am kommenden Wochenende gerne fortsetzen würde, was aber leider nicht möglich ist. Das geplante Samstag-Heimspiel gegen Vienna United musste nämlich verschoben werden, weil der Coach der Gäste als Assistant Coach beim Nationalteam im Einsatz ist (Anm., im Normfall ist die 2. Liga nicht spielfrei), welches bekanntlich am Wochenende spielt.

Müllner: „Schade, weil der Rhythmus verloren geht. Allerdings muss man sich gegenseitig helfen, deswegen sind wir Vienna entgegengekommen.“ Und so ein freies Wochenende schadet ja auch nicht. Nachtragstermin ist indes der 14. Jänner.