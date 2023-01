Tennis: Toller Doppelerfolg, der spontan entstand

Werbung

Unglaublich begeistert von den Leistungen ihrer Güssinger „Youngsters“ Matthias Ujvary und Benedikt Szerencsits zeigte sich die Vereinsführung des UTC Raika Güssing mit Obfrau Verena Hirmann. Vor allem der Doppel-Erfolg von Ujvary, der mit seinem bulgarischen Partner Yanaki Milev in Antalya ein ITF-Turnier gewann, sorgte für Aufsehen.

Auch Szerencsits gehörten die positiven Schlagzeilen, denn dieser musste sich nur im Finale beim ITF-Jugendevent in Oberpullendorf nur seinem ungarischen Kontrahenten geschlagen geben.

Vom Einzel zum Doppel-Sieg

Eigentlich wollte der 18-jährige Ujvary in der Türkei nur im Einzel-Bewerb antreten, wo für ihn aber schon in Runde eins gegen Davide Galoppini (3:6, 3:6) Endstation war. Sein Zimmerpartner in der Türkei, der Bulgare Yanaki Milev (18), überredete ihn dabei schon ein paar Tage zuvor, bei diesem ITF M15-Turnier auch das Doppel zu bestreiten.

„Matthias hat erst sofort ja gesagt, ehe er dann irgendwie darauf vergessen hatte“, schmunzelte sein Trainer Herbert Rosenkranz und schoss nach: „So kam er zum späteren Doppel-Sieg fast wie die Jungfrau zum Kind.“ Nachsatz: „Ich bin auf seine Leistung sehr, sehr stolz.“

Stolz ist ein gutes Stichwort, denn auch Benedikt Szerencsits (17) spielte zuletzt groß auf. In Oberpullendorf stand ein Jugendevent auf dem Terminplan und vor allem in den ersten beiden Runden rief der Güssinger sein bestes Tennis ab. Dieses Niveau konnte er im weiteren Verlauf nicht ganz durchziehen, trotzdem schaffte er es bis ins Finale.

„Vermutlich setzte er sich selbst zu große Erwartungen“, erklärte Rosenkranz und Obfrau Hirmann resümierte: „Wir sind auf die Leistungen unserer beiden Schützlinge unglaublich stolz.“