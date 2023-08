Neue Startzeit für noch mehr Erfolg

In den letzten Jahren wurde der beliebte Stinatzer Halbmarathon des LC Tigers aufgrund der Hitze in den späteren Abendstunden begonnen. Heuer entschlossen Obmann Rudi Grandits und seine Mitglieder, dass der Hauptlauf bereits um 17 Uhr über die Bühne gehen sollte. Das hat mehrere Gründe, wie Grandits erklärte: „So benötigten wir keine Extra-Beleuchtung, die Siegerehrungen von Kindern bis zur Allgemeinen Klasse konnten zudem kompakt durchgeführt werden.“ Der Sieg führte über die beiden Kenianer (John-Kiprop Kosgei und James-Thuo Irungu) vom Verein „run2gether“. 2024 sollen dann noch mehr Starter (heuer 290) in die kroatische Gemeinde gelotst werden. „500 wären toll“, so Grandits. Der Obmann selbst will nach dem 30-jährigen Jubiläum 2026 seine Funktion an die Jugend übergeben und hofft, dass der Übergang dann reibungslos klappt.

Ewald Papai (2.v.l.) feuerte Zoe Papai, Adele und Luisa Grandits bei deren Knirpselauf an. Foto: Daniel Fenz

Teil des 40-köpfigen Teams: Obmann Rudi Grandits, Franz Grandits und Wolfgang Tauss (v.l.). Foto: Daniel Fenz