2. Klasse Süd-Ausklang mit Blitzturnier und Copa-Pele in Sulz

Werbung

Die alte Spielzeit ist noch kaum zu Ende, schon steht im Südburgenland das nächste fußballerische Schmankerl auf dem Plan. Wo genau? In Sulz! Noch genauer? In der Steinbrucharena, wo am morgigen Feiertag, ab 13 Uhr, nachgeholt wird, was die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr zu verhindern wusste.

So startet schon am frühen Nachmittag ein Blitzturnier mit den umliegenden Mannschaften vom SV Güssing, dem SV Neuberg, 2. Liga-Aufsteiger Kukmirn und den 1. Klasse-Meistern von der ASV Gemeinde Tobaj. Für die meisten ist es dabei der letzte Auftritt vor der kurzen Sommerpause und zudem vielleicht auch die Möglichkeit, etwaigen Neuzugängen gegen gute Gegner genau auf die Beine zu schauen.

Ab 17.30 Uhr steigt dann aber das Highlight des Tages, denn die ehemaligen Nationalspieler von der Copa-Pele werden sich mit einer südburgenländischen Legendenauswahl duellieren. Wer Ivo Vastic, Toni Pfeffer oder anderen Granden des österreichischen Fußballs einmal genau auf die Beine sehen möchte, sollte sich das nicht entgehen lassen. Und natürlich haben auch die südburgenländischen Edelzangler einiges zu bieten, denn kampflos will man sich den vielmaligen österreichischen Meistern, WM-Teilnehmern oder Auslands-Legionären nicht geschlagen geben.

Gespielt wird dabei dreimal 30 Minuten, um auch allen genug Einsatzzeit zu garantieren. Im Anschluss findet dann natürlich noch ein schöner Ausklang in gemütlicher Atmosphäre statt, wo Live-Musik den würdigen Abschluss-Rahmen bilden wird. Vielleicht kann man dann ja auch noch ein kurzes Gespräch mit Pfeffer, Vastic, Herzog und Co. führen und wie das früher alles so war. Hinkommen und zuschauen: Der gesamte UFC Gerersdorf-Sulz freut sich auf Ihren Besuch!