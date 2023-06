Tigers Stegersbach: Top-Leistung für die Geschichtsbücher

Inlinehockey wird in Österreich immer populärer, was sich erstmals auch bei den Sport Austria-Finals in Graz zeigen sollte. Mittendrin waren auch die Tigers aus Stegersbach. Dort hat Inlinehockey schon länger Tradition und basiert auch auf einer großen und guten Nachwuchsarbeit.

Mit einem Highlight ging es für die Damen und deren Trainer Andi Freiberger auch gleich los, denn zum Staatsmeisterschafts-Auftakt warteten die Rollmöpse aus Altenberg. Von einigen verletzungsbedingten Ausfällen geplagt, konnte man das Spiel dann doch souverän mit 2:0 gewinnen und damit schon frühzeitig ins Finale einziehen. Nur der erste Startschuss für einen tollen Tigers-Lauf, der bei diesem Bewerb auch nicht mehr enden sollte. Gegen die EC Frogs aus der steirischen Landeshauptstadt gab es ein klares 8:0, bei dem eine der jüngsten Akteurinnen, Florentina Rumpl, mit vier Toren und einem Assist noch herausstach.

Im Finale ging es dann abermals gegen Altenberg und wie schon im ersten Aufeinandertreffen setzte sich das Freiberger-Team beim späteren 5:2-Erfolg durch. Der Coach war nach dem Titelgewinn mehr als nur zufrieden: „Mit dem ersten Inlinehockey-Meistertitel bei den Damen haben wir österreichische Sportgeschichte geschrieben“, sagte Freiberger, der anfügte: „Herzliche Gratulation an meine Spielerinnen.“ Auch Torfrau Jaqueline Rabl war vom Event angetan. Abermals war die Zukunftshoffnung ein echter Rückhalt für ihre Mitspielerinnen.

Undankbarer Siebenter

Der männliche Tigers-Part, die „Jungen Wilden“, verpassten den Sprung auf das Stockerl klar. Mit einem Sieg und vier Niederlagen reichte es in der Gruppe nur für Rang vier. Dabei ging es aber vorrangig darum, den Youngsters viele Minuten zu ermöglichen. Im Spiel um Platz sieben setzte man sich dann noch gegen die Red Dragons Altenberg mit 6:3 durch.