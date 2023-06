Ein Vorgeschmack auf das Final Four

DAMEN Die Stegersbacherinnen spielten am Wochenende zuerst gegen die United Pink Wings aus Wien. Die Tigers starteten mit druckvollem Angriffsspiel, das sich bis zum Schluss durchzog. Anna Ofner glänzte mit fünf Toren, die Stegersbacherinnen gingen mit dem 11:2-Sieg und einem Tigerlächeln vom Platz. Danach trafen sie auf Wolfurt. Nach dem 1:1-Ausgleichstreffer von Luna Guia Arantxa im zweiten Drittel ließen die Wolfurterinnen nicht locker, legten nach und erzielten darauf den Führungstreffer. Diesen Rückstand holten die Stegersbacherinnen nicht mehr auf und verloren mit 2:1. „Es war eine knappe Partie gegen Wolfurt und ein Vorgeschmack auf das Saisonfinale (Anm.: das Final Four-Turnier), das ebenfalls in Wolfurt stattfindet. Die Qualifikation dafür ist so gut wie geschafft“, resümierte Obmann und Trainer Andreas Freiberger.

NACHWUCHS U16 Die Tigers trafen vergangenen Sonntag auf Tabellenführer Szombathely. Die Stegersbacher erwischten den besseren Start und gingen durch Youngster Marcel Pacher nach zehn Sekunden in Führung. Florentina Rumpl erhöhte wenige Minuten später auf 2:0. Die Gäste aus Ungarn ließen sich vom schnellen Rückstand aber nicht aus der Ruhe bringen und belegten in den folgenden Minuten, warum sie die Tabelle in der U16 anführen. Mit einer 4:3-Führung gingen sie in das letzte Drittel und bauten diese durch Fehler der Südburgenländer letztelich auf 9:3 aus. Im zweiten Spiel trafen die Youngsters auf die Red Dragons aus Altenberg. Die Niederlage schnell vergessen, gingen die Tigers rasch mit 3:0 in Führung. Bis zum Schluss wurde diese Führung nicht mehr abgegeben, die Tigers gingen mit einem verdienten 8:2-Erfolg vom Platz.

NACHWUCHS U19 Stegersbachs Team traf auf den ungeschlagenen Tabellenführer der U19-Bundesliga, die Stock City Oilers. Die Südburgenländer erwischten einen Traumstart – 2:0. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten, ehe der Tabellenführer Fehler schließlich eiskalt ausnutzte und mit 6:5 in Führung ging. Die Tigers nahmen Torfrau Jaqueline Rabl vom Platz, um einen zusätzlichen Feldspieler einsetzen zu können und drückten auf den Ausgleich. Doch es verlief nicht zugunsten der Stegersbacher, die Oilers setzten sich 7:5 durch.