Premiere: Youngsters starten in der Schweiz

DAMEN In der laufenden Meisterschaft der Bundesliga steigen Stegersbachs Damen erst wieder Anfang Juni ins Spielgeschehen ein. Untätig sind sie aber nicht, ganz im Gegenteil. Aktuell bereiten sie sich auf ihr nächstes großes Vorhaben vor. Nach dem Bundesliga-Meistertitel im Spieljahr 2022 dürfen sie beim Europacup in der Schweiz antreten, wo sich internationale Top-Damenteams messen werden. „Unsere Mannschaft besteht größtenteils aus jungen Schülerinnen, die schon seit dem Kindergarten die Sportart in Stegersbach ausüben“, berichtet Obmann Andreas Freiberger stolz. Nun folgt also ein weiterer sportlicher Meilenstein, wenn die jungen Spielerinnen ihr Können nun bei einem internationalen Turnier unter Beweis stellen dürfen.

HERREN Stegersbachs Bundesliga-Team wurde von der Tabellenspitze gedrängt. Die Mannschaft musste sich in der Heimhalle gegen die Gäste des ATSE Graz knapp mit 5:6 geschlagen geben. Für Freiberger und seine Kollegen folgt nun eine schöpferische Bundesliga-Pause, ehe es am 8. Juni auswärts bei den Red Dragons in Altenberg wieder weitergeht.

JUGEND U16 Das Team von Coach Dominik Prükler musste zum nächsten Auswärtsspieltag nach Wien. Bei strömenden Regen trafen die Stegersbacher auf Tabellenführer Vienna Rockets. Die Gastgeber spielten ihre Stärke aus und gewannen 4:2. Das Vorhaben der Tigers, sich tabellarisch zu verbessern, misslang vorerst - sie bleiben Dritte.