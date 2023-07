Bronze-Traum wackelt

Schon die äußeren Umstände waren nicht optimal: Aufgrund des schlechten Wetters wurde das erste Spiel der „Best-of-three“-Serie um die Bronzemedaille in der Bundesliga Herren in die Stegersbacher Halle verlegt. Dabei überrumpelten die Grazer Gäste die Hausherren bereits nach 14 Sekunden mit einem Treffer. Die Hausherren konnten indes nicht in Bestbesetzung antreten und gaben so einigen jungen „Cracks“ die Möglichkeit, sich zu beweisen.

Chancen liegen gelassen

Die Tigers versuchten in weiterer Folge alles, schnupperten immer wieder an einer Wende, aber die Steirer hatten quasi immer die passende Antwort parat. So zeichneten sich die Gäste mit großer Effizienz aus, während die Mannen rund um Spielertrainer und Kapitän Dominik Prükler viele Möglichkeiten ungenutzt verstreichen ließen. So kam es, wie es kommen musste und der ATSE zog nach starkem Zwischenspurt gar auf 4:10 davon. Die Stegersbacher konnten noch verkürzen, aber für mehr sollte es in Spiel eins nicht mehr reichen. Letztendlich gingen die Grazer mit einem 11:8-Auswärtssieg vom Court. Vorschau Bereits am Samstag, ab 18 Uhr, findet das zweite Spiel, wieder in Stegersbach, statt. Dabei ist verlieren verboten, wenn ein drittes entscheidendes Spiel erzwungen werden soll. „Die Enttäuschung über den verpatzten Finaleinzug ist bei meinen Spielern groß. Gleiches gilt aber auch für den ATSE, der als Grunddurchgangssieger der große Favorit auf den Titel war“, sagte Prükler. Im ersten Spiel war die Routine und die Coolness der Grazer der große Unterschied im Spiel. „Sie haben clever gespielt und wir zu viele Chancen leichtfertig liegen gelassen. Wir versuchen nun, die Serie auszugleichen, um ein Finalspiel erzwingen zu können“, so die Kampfansage von Dominik Prükler.