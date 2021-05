In der Tabelle der Bundesliga Herren liegen die Tigers Stegersbach mit Obmann und Spieler Andreas Freiberger auf Platz vier in der Tabelle. Das Team von IHC Irish Moose Linz befindet sich mit 20 Punkten an der Tabellenspitze.

EV ZELTWEG MURTAL LIONS - TIGERS STEGERSBACH 4:10 (2:3; 1:3; 1:4).-

Torfolge: 1:0 (1:06) Pekler, 1:1 (2:53) Schuller, 2:1 (3:34) Pekler, 2:2 (9:01) Schuller, 3:3 (16:23) Pekler, 3:4 (20:16) Schuller, 3:5 (22:01) Gradinger, 3:6 (24:49) Schuller, 3:7 (33:16) Zach, 4:7 (33:49) Scherngell, 4:8 (36:01) Geier, 4:9 (37:43) Gradinger, 4:10 (43:13) Schmidt.

TIGERS STEGERSBACH - HC MAD DOGS WIENER NEUSTADT 16:4 (6:1; 5:2; 5:1).-

Torfolge: 1:0 (1:51) Prükler, 2:0 (2:05) Lindner, 3:0 (3:01) Freiberger, 4:0 (4:15) Barancsi, 5:0 (4:34) Prükler, 5:1 (12:49) Bauer, 6:1 (13:57) Schuller, 7:1.

Die nächste Runde; Samstag, 14 Uhr: Tigers - Lunatic; Irish Moose - Dark Vipers; WAT XX - Mad Dogs Wr. Neustadt; 16 Uhr: Mad Dogs Neustadt - Dukes; Dark Vipers - Zeltweg.

