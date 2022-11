Debüt bei Stegersbacher Tigers zur EM

Werbung

Ohne die Stegersbacher Tigers-Kraft geht es in der österreichischen Inlinehockey-Nationalmannschaft nicht mehr. Schon in der Vorwoche machten sich Teamkapitän Dominik Prükler, Vize-Kapitän Dominik Lindner und Debütant Felix Schmidt auf den Weg in Richtung Augsburg.

Dort fand das rot-weiß-rote Trainingscamp für die am gestrigen Donnerstag beginnende Europameisterschaft in Duisburg statt. Für das Team geht es indes erst am heutigen Freitag mit dem Kracher gegen Deutschland los, ehe dann schon am Nachmittag mit der Schweiz ein weiteres Inlinehockey-Kaliber wartet.

Stegersbacher wollen ihre Qualitäten vorzeigen

Als gefährlichen Außenseiter darf man die Auswahl von Headcoach Maciej Postek schon einordnen. Nach den beiden Auftaktpartien warten dann am morgigen Samstag gleich drei Spiele. Interessant ist dabei auch die Begegnung mit Indien.

Die Spiele der Gruppenphase: Freitag, 9.30 Uhr: Österreich - Deutschland. 14 Uhr: Österreich - Schweiz.

Samstag, 10.30 Uhr: Österreich - Indien. 15 Uhr: Österreich - Großbritannien. 19.30 Uhr: Österreich - Dänemark.