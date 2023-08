Tigers Stegersbach: Effizient aufs Stockerl

Nach dem klaren 17:3-Erfolg im zweiten Spiel der „Best-of-three“-Serie im Kampf um Platz drei in der Bundesliga kam es im finalen Showdown zur Entscheidung um die Bronzemedaille. Die Stegersbacher mit Kapitän Dominik Prükler erwischten gegen den ATSE Graz dabei den besseren Start und lagen schon nach knapp zehn Minuten mit 3:0 in Führung. Die ersatzgeschwächten Steirer blieben aber über weite Strecken auf Augenhöhe, spielten taktisch diszipliniert und hielten die Begegnung dank ihrer kämpferischen Top-Leistung sehr lange offen.

Weinhappl überragend

Im zweiten Drittel glichen die Grazer dann zwischenzeitlich sogar aus und die Begegnung stand etwas auf der Kippe. Weil Tigers-Goalie Paul Weinhappl, der eigentlich noch ein U19-Spieler ist, einen super Tag erwischte, konnte er in dieser Phase aber einen etwaigen Rückstand verhindern. Auch sein Gegenüber, Nationalteam-Keeper Harald Kofler, war in richtig guter Form und hielt, was er nur halten konnte. So brauchten die Südburgenländer Geduld. Erst nach einem tollen Zuspiel von Matthias Guger auf Kapitän Prükler traf der Spielertrainer selbst zum 5:4. Ein satter Schlagschuss von Alban Schuller sorgte dann für das 6:4.

Krimi mit „Happy End“

Die letzten Minuten entwickelten sich dann zu einem offenen Schlagabtausch, denn Strohmaier verkürzte nach einem Fehler auf 5:6 und die Steirer drückten in weiterer Folge auf den Ausgleich. Goalie Weinhappl war aber nicht mehr zu bezwingen und Dominik Prükler sorgte spät für das versöhnliche Tigers-Saisonende. „Es war das erwartet harte und enge Spiel, auch weil die Grazer es taktisch wirklich gut machten“, atmete Spielertrainer Prükler tief durch und ergänzte: „Am Ende waren wir vor dem Tor aber effizienter.“