Ein Auftakt nach Maß

Aufgrund der schlechten Wettervorhersage in der Steiermark einigten sich die Teams darauf, das Spiel am Samstag von Graz in die Halle nach Stegersbach zu verlegen. Den Cheftrainern fehlten auf beiden Seiten wichtige Kräfte. Die Tigers mussten gleich sieben potenzielle Stammkräfte vorgeben und griffen so auf die Dienste der beiden „Urgesteine“ Andreas Freiberger und Franz Oswald zurück. Positiver Nebeneffekt der bitteren Ausfall-Reihe: Der erst 15-jährige Vincent Krajcik kam zu seinem ersten Bundesligaeinsatz.

Von Beginn an entwickelte sich eine nervenaufreibende Auftaktpartie, die mit Tigers-Goalie Daniel Brunner den prägenden Protagonisten aufwies. Der Schlussmann rettete die Hausherren einige Male mit starken Paraden und war in einer hektischen und intensiven Schlussphase nicht zu überwinden. Dort führten die Tigers mit 6:5 und ein unnötiges Foul der Grazer Gäste mit anschließendem Powerplay brachte die Entscheidung. In Überzahl brachten die Tigers den ersten Sieg gegen den ATSE Graz in ihrer Vereinsgeschichte über die Zeit. Ein Start nach Maß!