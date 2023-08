Stegersbach Tigers: Ein „toller Haufen“

Und die nächste tolle Tigers-Saison ist schon wieder vorüber. Dabei holten sich die Damen mit Trainer Dominik Prükler und Obmann Andreas Freiberger abermals den Staatsmeistertitel (die BVZ berichtete). Grund genug, um die Mannschaft im Gasthaus Eberherz in Stegersbach zu ehren. „Das war phänomenal und eine Top-Leistung, die die Damen erzielten“, resümierte der stolze Stegersbacher Bürgermeister Jürgen Dolesch.

Nicht nur er gratulierte zum Erfolg, auch ASVÖ Burgenland-Präsident Robert Zsifkovits fügte an: „Das Gefüge innerhalb des Vereins und in der Mannschaft stimmen hier perfekt. Die Damen der Tigers sind ein super Beispiel dafür, welche Erfolge bei großem Zusammenhalt möglich sind.“ Die heutigen Erfolge sind dabei die harten Mühen der letzten 15 Jahre. Dort starteten die Tigers voll durch, um nun die Früchte inform vieler Titel einzufahren. „Die tagtägliche Arbeit macht sich eben bezahlt. Viele Jugendliche sind mit dem Verein groß geworden, es war sozusagen auch eine Schule fürs Leben“, so der Olbendorfer Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Wolfgang Sodl. Die Damen nehmen innerhalb der Tigers-Riege einen riesigen Platz ein. Monika Janisch, Lebensgefährtin von Obmann Freiberger, dazu: „Wir sind ein 'toller Haufen' – ich bin auf alle stolz!“

U16 fährt zum Europacup

Während die Damen ihre verdiente Ehrung erhielt, steht im Verein der nächste große Höhepunkt auf dem Programm. Die U16-Spieler treten erstmals von 18. bis 20. August in Rossemaison (Schweiz) an. „Wir sind dort Außenseiter, aber die jungen Tigers können dort viele Erfahrungen sammeln“, sagteObmann Freiberger.

Und auch bei der U19-Europameisterschaft vom 1. bis 3. September in Amstetten stehen aktuell einige Tigers-Spieler im vorläufigen Auswahlkader.