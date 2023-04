Eine unheimliche Quote!

Werbung

Die „Tigers-Mädchen“ des U19-Nationalteams: Saskia Winkler, Bianca Böckl, Annika Hopitzan, Anna Ofner, Rosa Janisch, Victoria Hopitzan und Enya Spulak (v.l.). Foto: Tigers Stegersbach

Der Inlineskaterhockey-Sport ist eine kleine Männerdomäne. Die Tigers aus Stegersbach zeigen, dass es auch anders geht. Und es ist eine wahre Erfolgsgeschichte: 2011 wurde ein „Gender“-Projekt mit „100 Prozent Sport“ im Kindergarten in Bocksdorf und der Volksschule in Stegersbach gestartet. Dort wollte man Mädchen für den Sport begeistern und schaffte das eindrucksvoll. Die jungen Mädchen fanden Gefallen und blieben bis heute. Getrost kann man dieses damalige Projekt als gelungen bezeichnen, denn alleine von den 14 Mädchen aus dem Bocksdorfer Kindergarten agieren sieben Säulen als des Tigers Damen-Team und sind mittlerweile auch aus diversen rot-weiß-roten Auswahlen nicht wegzudenken. Schmunzelnd erklärte Obmann Andreas Freiberger, warum dieser Weg so erfolgreich verlief: „Die Mädchen wollen den Sport erklärt und verstanden bekommen und wenn das funktioniert, packen sie an und versuchen, entsprechende Lösungen zu finden.“ Nachsatz: „Wir sind auch der größte Rollsport-Verein Österreichs. Das ist natürlich die Grundlage. Wir wachsen aber auch stetig.“

Die Vergangenheit ist heute die Gegenwart und zuletzt nahmen das Oberhaupt und sein Team am ASVÖ-Projekt „Aktiv.Feminin.Vernetzt“ teil. Die Zielsetzung war dabei, dass Mädchen und Frauen sich mit dem Sport auseinandersetzen, diesen selbst ausüben oder auch Funktionärinnen oder Trainerinnen werden. 2019 startete man dieses Projekt und hielt auch Workshops in der Steiermark oder online ab. „Der weibliche Anteil hat bei uns weiter einen extrem hohen Stellenwert“, so Freiberger. Vor allem auf den Nachwuchsanteil kann man unheimlich stolz sein: Rund 30 Mädchen unter 19 Jahren üben bei den Tigers regulär Sport aus. Davon können andere nur träumen!