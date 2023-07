Entscheidung vertagt: Drittes Spiel notwendig

Es war eigentlich alles angerichtet auf einen frühzeitigen Einzug in das Finale der Bundesliga. Nach dem Sieg in Spiel eins der „Best-of-three"-Serie wollten die Stegersbacher auswärts in Altenberg das Vorhaben finalisieren. Doch daraus wurde vorerst nichts. Im ersten Drittel trennten sich die Teams torlos.

Vorerst war die offensive Durchschlagskraft noch nicht vorhanden. Die Tigers mussten in Unterzahl den ersten Treffer hinnehmen, glichen aber wenig später aus. Jedoch waren es wieder die Gastgeber, die erneut eine Strafe der Stegersbacher ausnutzten und mit der 2:1-Führung in das letzte Drittel starteten. Dort mussten die Südburgenländer wieder dezimiert auf das Feld, lange konnte die Überzahl der Dragons in Schach gehalten werden, ehe ein abgefälschter Schuss Stegersbachs Schlussmann Daniel Brunner bezwang. Durch zwei weitere Treffer in einer fünfminütigen Überzahl zogen die Altenberger auf 5:1 davon.

Die Stegersbacher gingen dann „all in“. Donat Szalai gelangen noch zwei Treffer, zwei Minuten vor Ende nahm Spielertrainer Dominik Prükler auch noch Goalie Bunner vom Platz. Die Gastgeber wurden in die eigene Hälfte gedrückt, doch Treffer fielen keine mehr. Daher kommt es zum entscheidenden Showdown am kommenden Samstag.

Auch hier müssen die Tigers die Auswärtsfahrt nach Altenberg antreten. „Es heißt dieses Mal jedoch, verlieren verboten“, weiß man im Tigers-Lager.