Für großartige Leistung: 12.900 Euro-Scheck für Tigers Stegersbach

Die Damenmannschaft der Tigers Stegersbach krönte sich beim Finalturnier in der Allgemeinen Klasse (Bundesliga) zum Österreichischen Meister.

Im Finale standen die Südburgenländeirnnen den Walkers Damen aus Wolfurt (Vorarlberg) gegenüber. Mit dem klaren 5:1-Sieg krönte sich die Mannschaft von Trainer und Obmann Andreas Freiberger erstmals zum Österreichischen Meister in Österreichischen Inlineskaterhockey-Geschichte.

Bei der Meisterfeier am Samstagabend überreichte Landesrat Mag. Heinrich Dorner dem Verein einen Scheck in der Höhe von 12.900 Euro für den erreichten Meistertitel. Für das Land Burgenland ist der Gewinn der Meisterschaft ein absoluter Meilenstein im burgenländischen Damenmannschaftssport. "Das Sportland Burgenland ist stolz auf das Team der Tigers", so der Landesrat.

Stegersbachs erfolgreiche Damen mit Obmann und Trainer Andreas Freiberger (l.), Landtagspräsidentin Verena Dunst (2.v.l., hinten), Landesrat Mag. Heinrich Dorner (Mitte, hinten), ASVÖ-Präsident Ing. Robert Zsifkovits (2.v.r., hinten), Stegersbachs 2. Vizebürgermeister Ing. Andreas Schabhietl und Bürgermeister Jürgen Dolesch (r.). Foto: Landesmedienservice Burgenland

Landesrat Mag. Heinrich Dorner sagte weiters: "Ich habe selten einen so engagierten Obmann kennengelernt. Ihm gebührt großer Lob und Respekt. Ich gratuliere nochmals den Damen zum erreichten Titel." Landtagspräsidentin Verena Dunst schloss sich den Glückwünschen an: "Frauen, verbunden mit Sport, besser geht es gar nicht. Ich gratuliere den Meisterinnen, ihr seit Vorbilder für alle, aber auch speziell für den Nachwuchs." Dunst sagte weiters, "ihr seit auch Vorbilder für das gesamte Burgenland." Für das Engagement, den Meistertitel und die gute Arbeit im Verein überreichten der Landesrat und die Landtagspräsidentin nach ihren Ansprachen Vereinsobmann Andreas Freiberger einen Scheck in der Höhe von 12.900 Euro.

Bürgermeister Jürgen Dolesch erklärte: "Stegersbach hat wieder einmal historische Geschichte geschrieben. Ich bin stolz darauf, dass die Tigers trotz Corona nie aufgegeben und ihre Ziele umsetzten und ihre Visionen leben. Der Verein mit Obmann Andreas Freiberger und speziell die Damen haben sich diesen Titel wahrlich verdient."

ASVÖ Burgenland-Präsident Ing. Robert Zsifkovits bedankte sich in Stegersbach: "Es ist wunderschön, diesen Titel feiern zu können. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit mit dem Verein, aber auch mit dem Land Burgenland. Für mich ist es eine besondere Freude und Ehre, dass wir im Mannschaftsport einen Staatsmeister ins Burgenland holten. Es ist viel schwieriger, im Team erfolgreich zu sein." Zsifkovits betonte dabei das Engagement, das erforderlich ist. "Ein großer Dank gebührt hier vor allem Obmann und Trainer Andreas Freiberger, der im Hintergrund die Fäden zieht, und seinem großen, hervorragendem Team, das ihm zur Seite steht", sagte der ASVÖ-Präsident abschließend.

In der 25-jährigen Vereinsgeschichte konnte der Österreichische Meistertitel und somit die Goldene bei den Damen nach bereits dreimal Silber erstmals von den Tigers gewonnen werden. Der letzte fehlende österreichische Titel in der Tigers-Sammlung ist nun komplett. "Ein Meilenstein in der Sportgeschichte des burgenländischen Damensports", freute sich Obmann Andreas Freiberger über die Leistung seiner Damen.

Sportlich gut aufgestellt, auch im Nachwuchs top

Die Tigers Stegersbach sind heute einer der größten Inlineskaterhockey-Vereine Österreichs. Neben fünf Herrenmannschaften (Bundesliga, zwei Teams in der Regionalliga Süd, einem Team in der 2. Regionalliga Ost sowie dem Veterans-Team) und der Damenmannschaft in der Bundesliga ist man auch im Nachwuchs sehr gut aufgestellt. Zuletzt nahmen vier Nachwuchsteams (U19, U16, U13 und U10) und drei reine Mädchen-Teams in den Altersklassen U11, U14 und U17 an der österreichischen Meisterschaft teil.

Das Jahr 2019 war aus sportlicher Sicht das Erfolgreichste in der über 20-jährigen Vereinsgeschichte. Mit dem zweiten Platz beim "IISHF"-Europacup in Essen (Deutschland) machten sich der Verein und die Thermenregion endgültig europaweit einen Namen. Städte wie London oder Düsseldorf waren im Endranking hinter Stegersbach zu finden. Die U13 erzielte beim Europacup den ausgezeichneten sechsten Rang. Ein Beweis, dass auch der Nachwuchs mittlerweile im europäischen Spitzenfeld mitmischen kann. Die U19 fuhr ebenso wie die Mädchen in den Altersklassen U11, U14 und U17 den Österreichischen Meistertitel ein.

Obmann Andreas Freiberger und sein Team sind stolz darauf, die höchste Dichte an ausgebildeten Trainern Österreichweit zu beheimaten. Eine qualitativ hochwertige Nachwuchsausbildung ist das Fundament für zukünftige Erfolge. Neben Gender- und Integrationsprojekten ist auch die Zusammenarbeit mit vielen Kindergärten und Schulen aus der Region ein fixer Bestandteil der Vereinsarbeit. Dazu kommen die Meilensteine der Ehrungen der Bundessportorganisation zum "Österreichs Sportverein des Jahres 2017" sowie der "EU Schulsport-Kooperations-Award 2018" (Bundessieger und europaweit unter den Top-3 bei "Schule und Sport"-Projekten. Alle Erfolge beruhen auf Ehren-Amtlichkeit, worauf man ebenso besonders stolz darauf ist.