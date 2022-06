Geglückte Generalprobe für Stegersbacher Tigers

Werbung

Die Youngsters rund um Cheftrainer Dominik Prükler setzten in Stegersbach ihren Siegeszug gegen die Vienna Rockets fort. Bereits nach dem ersten Drittel waren die Weichen gestellt, denn der 7:0-Zwischenstand bedeutete schon die Vorentscheidung.

In ähnlicher Tonart ging es dann auch in den Dritteln zwei und drei weiter. Letztendlich feierte man einen ungefährdeten 19:2-Heimerfolg, bleibt so ungeschlagen und weiterhin U16-Tabellenführer. Eine tolle Generalprobe für das bald folgende – da wird es nämlich international.

Die U16 startet in Kaarst erstmals in Europa

Das Team bestreitet in zwei Wochen ein europaweites Pokalturnier in Kaarst (Deutschland), wo die besten Teams aus ganz Europa antreten. Die Tigers nehmen von 17. bis 19. Juni erstmals in ihrer Altersklasse an dem Bewerb teil. Das Turnier wird dann auch gleich von ihnen gegen die Crashed Eagles aus Kaarst eröffnet. Weiters trifft man in der Gruppe A auf Teams aus Dänemark (Rodovre Red Devils), Schweiz (Buix) und die österreichischen Wolfurt Walkers.

Während es für die jungen Tigers zuletzt stetig bergauf ging, läuft es für die Herrenmannschaft in der Bundesliga nicht nach Wunsch. Am Wochenende traf die Mannschaft auf das Lunatics Hockey Team aus Wien und Titelverteidiger Irish Moose aus Linz. Dabei mussten sich Andreas Freiberger und seine Teamkollegen zweimal geschlagen geben. Während das Spiel gegen Lunatics mit 6:13 verloren wurde, zog man auch gegen die Linzer mit 10:11 knapp den Kürzeren.