Jaqueline Rabl feierte ein ungewöhnliches Debüt

Die Mannschaft der Tigers-Herren traf am Wochenende auf die Red Dragons aus Altenberg. Dabei zeichnete sich schon im ersten Drittel ein Spiel auf Augenhöhe ab. So ging es mit dem Spielstand von 4:4 in das zweite Drittel. Auch hier trafen beide Teams einmal und erst im letzten Drittel sollte dann die Entscheidung fallen. Verlassen konnten sich die Südburgenländer auf ihre solide Defensive, die dann auch den Erfolg sichern sollte. Nach einem offensiven Rebound war man zur Stelle und erzielte den 7:6-Siegtreffer.

Nicht der einzige Grund zum Jubeln, denn mit Jacqueline Rabl, die sonst bei den Damen-Mannschaften das Tor hütet, war erstmals in der Vereinsgeschichte ein weiblicher Part im Kader der Bundesliga-Mannschaft mit dabei. Das freute die Tigers-Riege rund um Obmann Andi Freiberger sehr. Aber auch die Premiere des vor der Saison geholten Jung-Tormanns Paul Weinhappl war ein toller Aspekt. Auch der zweite Neuzugang, Jonas Leputschitz, konnte beeindrucken, denn der talentierte Spieler traf für seinen neuen Klub. Weiter geht es am Samstag, ab 18 Uhr, im heimischen Käfig gegen die Lunatics.