Keine optimale Ausbeute

Am letzten Wochenende luden die Tigers-Damen zu ihrem Heim-Spieltag in den Stegersbacher Käfig ein. Dabei startete das Team mit einem Spiel gegen die Carinthian Lion Queens und früh übte das Team von Trainer Andreas Freiberger auch großen Druck aus. Diese Drangperiode nutzte Julia Klamminger schon nach 43 Sekunden zur Führung. In weiterer Folge fanden die Gäste-Damen zwar immer besser in die Begegnung, aber die Stegersbacherinnen blieben offensiv konsequent und der spätere 6:1-Sieg sollte dann auch hochverdient sein.

Kleine Verschnaufpause

Im zweiten Spiel ging es dann gegen die Wolfurt Walkers, die den Tigers-Damen alles abverlangten. Tapfer kämpfte man zwar bis zum Spielende, aber das gegnerische Tor war fast wie vernagelt und defensiv hatte man ein, zwei Unkonzentriertheiten zu viel dabei. So verlor man mit 0:2 und musste sich mit derer drei Punkte begnügen. Damit belegt man aktuell den dritten Tabellenplatz, aber der Abstand zu den beiden Top-Teams bleibt gering. Weiter geht es für Monika Janisch und Kolleginnen nun erst am 3. Juni gegen die United Pink Wings und dann abermals gegen die Wolfurt Walkers.