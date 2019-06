Die Stegersbacher lösten durch ihren vorjährigen Österreichischen Meistertitel in der Altersklasse U13 das Startticket für den Europacup. Dabei waren in Kaarst zwölf Mannschaften aus sieben Ländern am Start. Neben den Tigers waren auch die Walkers aus Wolfurt als zweite österreichische Mannschaft im Nachbarland vertreten.

Schleppender Start, ehe es besser wurde

Die Südburgenländer starteten zwar mit großen Ambitionen in den Europacup, mussten sich aber in den beiden Auftaktspielen geschlagen geben. Somit lag die Mannschaft nach dem ersten Turniertag auf dem letzten Tabellenplatz in der Gruppe A. In dieser Tonart ging es auch gegen das Top-Team Rodovre Red Devils aus Dänemark weiter. Die Stegersbacher waren klar unterlegen und es hieß 1:6. Gegen den regierenden deutschen Meister IHC Atting gelang dann aber die große Überraschung: Die Mannschaft von Obmann Andreas Freiberger lag lange mit 0:1 zurück, ehe man sich nach der Pause steigerte und die Partie noch sensationell auf 2:1 drehen konnte.

Im letzten Match des Grunddurchganges gegen den SHC Wollerau aus der Schweiz gab es eine weitere Leistungssteigerung, die Stegersbacher fuhren einen ungefährdeten 2:0-Erfolg ein und schafften bei ihrem ersten Antreten den Einzug in das Viertelfinale. „Vor dem Finaltag waren unsere Ziele schon mehr als übertroffen“, sagte Freiberger.

Am Finaltag traf seine Mannschaft auf die Crash Eagles aus Kaarst (Deutschland). Sie hatten an den ersten beiden Spieltagen alle Partien gewonnen und zählten zu den Turnierfavoriten. Die U13 – von Freiberger und Monika Janisch optimal eingestellt – bot als krasser Außenseiter eine starke Leistung. Die Mannschaft spielte zwar extrem defensiv, blieb im Konter aber gefährlich. Am Ende verlor man zwar mit 0:2, aber die Freude über die starke Leistung überwog.

Im Spiel um die Plätze fünf bis acht wartete abermals der Crefelder SC. Im Grunddurchgang setzte es eine 1:5-Niederlage, wobei die Deutschen ebenfalls im Viertelfinale an den Zoran Falcons scheiterten. Nun kam es zu einem erneuten Duell, wobei es nach regulärem Ende 2:2 stand, ehe die Jung-Tigers die fünfminütige Extra-Spielzeit mit 5:2 für sich bestritten: Ein weiteres Ausrufezeichen!

Positives Fazit von Obmann Freiberger

Im letzten Spiel gegen den Schweizer Meister Courroux Wolfies war man erneut Außensieger. Doch auch hier bewies das Team Moral und Kampfgeist. Erst lag man 0:2 hinten, ehe es lange 3:3 stand und den Schweizern in der Overtime dann der entscheidende Treffer vergönnt war. „Mit dem sechsten Rang sind wir trotzdem sehr zufrieden“, sagte Freiberger.