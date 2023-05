Starke Teams vor der Brust

HERREN Die Bundesliga-Mannschaft spielte am Wochenende zuhause gegen das Wiener Team von den Lunatics. Dabei entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, das bis zum letzten Drittel und einem 6:6-Zwischenstand lange sehr ausgeglichen war und bei dem sich kein Team einen echten Vorteil erspielen konnte. Der gelang dann den Südburgenländern, die sich binnen zweier Minuten eine Dreitore-Führung herausspielten. So gewannen die Tigers mit 11:8. Das junge Team aus Stegersbach lieferte eine sensationelle Leistung ab. Der Lohn hierfür? Platz eins! Die Tabellenführung will man nun gegen die starken Teams aus Graz und Linz verteidigen.

DAMEN Die Damen-Mannschaft musste in Altenberg in Spiel eins gegen die Street Girls aus Linz in die Overtime. Dort hielt Jacqueline Rabl ihr Tor sauber und nach zwei Minuten Verlängerung erzielte Anna Ofner den 2:1-Siegtreffer. Zudem positiv: Malaya Bäck und Florentina Rumpl feierten ihre Bundesliga-Premiere. In Spiel zwei mussten sich die Tigers dann gegen Linz 2:3 geschlagen geben. „Der Asphaltplatz kam uns nicht entgegen“, resümierte Trainer Andreas Freiberger.

JUGEND U16 Gegen die HC Mad Dogs aus Wiener Neustadt setzten sich die Stegersbacher klar 11:3 durch. Das zweite Spiel gegen die 95er Rockets verlief dann auf Augenhöhe. In letzter Minute glich man einen Rückstand aus und so ging es in die Overtime. Dort hatten die Jung-Tigers beim 5:4-Sieg das bessere Ende für sich.