Stegersbacher Tigers: Hindernisse zum Start

Nach einer doch langen Pause starteten Obmann Andreas Freiberger und seine Stegersbacher Hockey-Herren in die Saison Herren-Bundesliga. Dabei trafen sie zuhause mit den Dark Vipers aus Salzburg und dem ATSE Graz auf zwei altbekannte Teams.

Chancen wurden zu leichtfertig vergeben

Gegen Graz zeichnete sich im ersten Drittel eine Partie auf Augenhöhe ab. Die Stegersbacher fanden gut rein und gingen auch prompt in Führung. Doch die Steirer ließen sich davon nicht beirren, in einem spannenden Aufeinandertreffen wechselte die Führung einige Male, ehe die Truppe von Obmann Andreas Freiberger im letzten Drittel unter Zugzwang stand. Sie erspielten sich viele Chancen, konnten diese jedoch nicht in Tore ummünzen. Man setzte kurz vor Ablauf der Zeit alles auf eine Karte, hatte aber dennoch das Nachsehen und verlor mit 4:6. Im Spiel darauf gegen die Vipers aus Salzburg überzeugte man mit neuer Frische. Bereits im ersten Drittel gelang ein guter Start, Dominik Lindner glänzte mit drei Toren. Am Ende ging man mit einem klaren 8:2 als Sieger vom Court.

VORSCHAU Nach einer kurzen Pause findet der nächste Bundesligaspieltag am Samstag, 23. April, in Wiener Neustadt statt. Dort treffen die Stegersbacher auf die Red Dragons Altenberg sowie auf die Heimmannschaft HC Mad Dogs. „Spannende Spiele sind vorprogrammiert. Wir hoffen, dass wir mit zwei Siegen heimfahren können“, so Obmann Andreas Freiberger.