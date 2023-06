Tigers blieben sieglos

Tigers-Coach Dominik Prükler musste beim Bundesliga-Auswärtsspiel auf der Schmelz gegen die Lunatics Wien auf einige Stammspieler verzichten. Die Gastgeber erwischten mit vollem Kader auch den besseren Start. Schon nach 55 Sekunden hieß es 1:0 für die Wiener Gastgeber, die in weiterer Folge auch konsequenter in der Chancenverwertung waren und nach dem ersten Drittel bereits mit 5:2 führten. Die Südburgenländer waren prinzipiell zwar auch ganz gut im Spiel, ließen aber einige Topchancen liegen, während die Lunatics vor dem gegnerischen Tor weiter eiskalt agierten und so früh alles klar machten. Im letzten Abschnitt versuchten die Tigers noch einmal alles, doch eine Trendwende sollte nicht mehr gelingen. So mussten die Stegersbacher die Heimreise mit einem bitteren 3:9 antreten. Tabellarisch änderte sich nicht viel, die Tigers bleiben Zweiter. Bleibt nur noch die Frage, auf wen man in den Play-offs treffen wird. Das letzte Spiel bestreiten Altenberg und Tabellenführer ATSE Graz. Gewinnen die Dragons trifft man auf eben diese, sonst geht es erneut gegen die Lunatics.

Tabelle: 1. ATSE Graz (7 Spiele) 17 Punkte; 2. Tigers Stegersbach (8 Spiele) 15; 3. Lunatics Wien (8 Spiele) 13; 4. Red Dragons Altenberg (7 Spiele) 12; 5. Irish Moose Liz (8 Spiele) 0.