Tigers-Damen: Das macht Lust auf mehr

Am Wochenende ging es für die Stegersbacher Damen-Mannschaft der Tigers wieder rund. Der Start in die neue Spielzeit stand auf dem Programm und so begann auch das heuer sehr schwierige Unterfangen einer etwaigen Titelverteidigung. Vor allem der Auftaktgegner von den Mad Dogs aus Wiener Neustadt stockte seinen Kader auf und holte dabei auch einige USA-Exporte in seine Mannschaft. So war es schon überraschend, wie gut das Tigers-Team von Trainer Andi Freiberger dagegenhielt und eine erste Powerplay-Phase zur Führung nutzte. Auch das 2:0 ließ nicht lange auf sich warten und auch wenn die Niederösterreicherinnen noch verkürzen konnten, war der erste Sieg spätestens mit dem 3:1-Treffer fixiert.

Auf schwierigem Terrain

Im zweiten Spiel traf man dann auf das Team der Rollmöpse Altenberg. Das Spiel verlief lange Zeit ausgeglichen, wobei die gute Defensivarbeit im Vordergrund stand. Auch die jeweiligen Torfrauen lieferten eine starke Leistung ab und so stand es bis zum Spielende 0:0. Ein Penaltyschießen sollte das Spiel entscheiden, aber auch dort ging es in die „Verlängerung“. Erst der Altenmarkterin Fabsich gelang dann das 1:0 – eine Tigers-Akteurin scheiterte im Gegenzug und so verlor man Spiel Nummer zwei knapp. Sehr zufrieden mit dem Auftreten war Trainer Andreas Freiberger dennoch: „Gegen zwei der härtesten Liga-Gegner auswärts vier Punkte zu machen, damit war nicht unbedingt zu rechnen.“ Auch der Untergrund – es wurde auf Asphalt gespielt – ist sonst nicht unbedingt Tigers-Sache. Freiberger: „So ist vor allem der Sieg noch höher einzuschätzen.“

Bereits am Samstag folgt die nächste Runde in der Damen-Bundesliga. Dabei sind die Walkers aus Wolfurt (Vorarlberg) und die Lion Queens aus Kärnten zu Gast. Freiberger: „Wir wollen wieder punkten.“