Tigers-Damen glänzten beim Europacup

Der erstmalige Auftritt der Stegersbacherinnen beim „IISHF“-Europacup im Scheizer Rossemaison nahm bereits in der Vorrunde mit überraschenden Ergebnissen Fahrt auf. So schlossen die Südburgenländerinnen, die von Coach und Obmann Andreas Freiberger betreut wurden, diese Phase des Turniers auf dem sensationellen zweiten Platz ab. Folgerichtig belohnten sich die Stegersbacherinnen mit einem Aufstiegsspiel gegen die Walkers aus Wolfurt. Die extrem spannende Partie entschieden die Südburgenländerinnen mit 2:1 für sic, womit das nächste erfolgreiche Kapitel fixiert war: Die Damen standen erstmals im Halbfinale des Europacups.

Final-Einzug knapp verpasst

Die Tigers-Damen trafen dabei auf das Schweizer Team SHC Aventicum. Das Spiel entwickelte sich zu einem wahren Krimi, bei dem es lange 0:0 stand. Schließlich brachte ein Stellungsfehler der Tigers den Gegnerinnen in Führung. Es sollte reichen – denn die Tigers-Spielerinnen erhöhten zwar das Tempo, alleine der Ball wollte nicht ins Tor. Mit 0:1 schrammte das Team dann hauchdünn am realisierten Traum vom Finale vorbei. Im Spiel um Bronze gingen gegen die Bockumer Bulldogs aus Deutschland dann die Kräfte der jungen Mädchen aus. „Die vielen Spiele auf internationalem Niveau kosteten zu viel Substanz. Natürlich waren wir erstmal enttäuscht. Aber wir werden erst in den kommenden Tagen realisieren könne, was wir geleistet haben“, zeigte sich auch Trainer und Obmann Andreas Freiberger angetan von der Mannschaft – und so glängt „Blech“ wie Edelmetall.

Gegen den späteren Europacupsieger Mambers setzte es eine knappe 2:1-Niederlage. Foto: Tigers Stegersbach

Endstand: 1. Mendener Mambas, 2. SHC Rolling Aventicum, 3. Bockumer Bulldogs, 4. Tigers Stegersbach, 5. Bissendorfer Panther, 6. IHC Wolfurt Walkers, 7. SHC Rossemaison, 8.Pulheim Vipers.