Tigers setzen sich gezielt ein

Werbung

Ein Treffen der besonderen Art erfolgte am Wochenende bei den Tigers in Stegersbach. Obmann Andreas Freiberger begrüßte den ukrainischen Verbandspräsidenten Andre Poddubny zu einigen Gesprächen bezüglich der weiteren Inlinehockey-Zukunft. In Österreich steht man schon länger in gutem Austausch mit dem ukrainischen Verband – das soll weiter ausgebaut werden.

Präsident schaffte Flucht mit zwei Spielerinnen

Erst im November 2021 war das österreichische Nationalteam mit den Stegersbachern Felix Schmidt und Dominik Lindner (die BVZ berichtete) in Kiew beim Vier-Länder-Nationscup dabei. Nach Vorgesprächen war für das Wochenende zwar ein mehrtägiges Teamcamp des ukrainischen Verbandes in Stegersbach geplant. Der Krieg mit Russland verhinderte dies jedoch.

Wollen Netzwerk in Europa gründen

Andreas Freiberger, Obmann der Tigers Stegersbach

Dennoch schaffte es der ukrainische Präsident, mit zwei Spielerinnen in Stegersbach einzutreffen. Die Mädchen Kate Prigozha und Inyna Kukuruza konnten mit ihm in einer 36-stündigen Flucht aus Kiew durch die gesamte Westukraine über Polen aus dem Land flüchten.

Dem Verbandspräsidenten war es durch seine deutsche Staatsbürgerschaft möglich, das Land zu verlassen. Seitdem versucht er, mit anderen Verbänden an Spendenprojekten die Sportstruktur in der Ukraine am Leben zu erhalten.

„Geflüchtete Sportler sollen sich wieder finden können“

Andreas Freiberger und der Österreichische Verband verstärken die Zusammenarbeit mit der Ukraine. Es soll ein gemeinsamer Lehrgang mit ukrainischen Auswahlsportlern bei Kindern und Mädchen stattfinden.

„Wir wollen ein Netzwerk in Europa gründen, damit geflüchtete Sportler vernetzt werden und sich in Stegersbach gemeinsam über den Sport wiederfinden können“, erklärt Freiberger. So soll der Rollsport den Geflüchteten eine neue Perspektive aufzeigen und Hoffnung für die Zukunft geben. Der Österreichische Verband und auch die Tigers wollen sich dafür mit voller Kraft und Tatendrang einsetzen.