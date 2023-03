Tigers setzen Weg der „Jungen Wilden“ fort

Werbung

Es geht wieder los: Am Samstag startet für die Tigers Stegersbach die neue Bundesliga-Saison. Zum Auftakt geht es, ab 16.30 Uhr, in Graz gegen den ATSE Graz. Da braucht es natürlich auch die richtige Vorbereitung. Mit einem dreitägigen Kurz-Trainingslager, das man in Stegersbach abhielt, will man für die Aufgaben gerüstet sein. Mit dabei waren neben zwei Neuzugängen, auch einige junge Eigenbau-Kräfte.

Bitter: Neuzugang verletzt

Neu im Team ist Ken Uplegger. Dieser bringt sehr viel Erfahrung aus der deutschen Inlineskaterhockey-Liga mit und verstärkt den Kader sicher. Der Zweite im Bunde ist U19-Teamgoalie Paul Weinhappl. Zurück im Tigers-Käfig sind auch die beiden Rückkehrer Rudolf Gradinger und Mathias Guger, die Trainer Dominik Prükler wieder zur Verfügung stehen werden. Ebenfalls zeigen durfte sich zuletzt der erst 15-jährige Vincent Krajcik, der aus der U16 den Sprung in den erweiterten Kader schaffte.

Nur positiv verliefen die intensiven Trainingstage indes nicht, denn Uplegger verletzte sich und wird den Auftakt wohl verpassen. Ein Test gegen den ersten Saison-Gegner aus Graz stand dann auch auf dem Programm. Diesen verlor man spät, auch weil die personelle Situation schon angespannt war.

Den Nachwuchs im Blick

Trotz der Ausfälle hofft Prükler auf einen „positiven Saisonstart“. Im Laufe der Spielzeit will man dann seine Taktiken verfeinern und möglichst viele Siege feiern. Trotz sehr jungem Kader: „Wir gehen diesen Weg sicher weiter. Mittlerweile sind schon sechs U19-Spieler im Kader“, so Prükler dazu.