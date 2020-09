Bei den Tigers konnte, so wie bei allen anderen Sportarten, aufgrund der Corona-Krise keine reguläre Meisterschaft stattfinden. Nachdem die Lockerungen seitens der Bundesregierung bekannt gegeben wurden, widmet man sich nun auch in Stegersbach wieder voll der Bewegung – natürlich unter Berücksichtigung aller Sicherheitsmaßnahmen.

Obmann Freiberger: Macht Lust auf mehr

Das kostenlose Bewegungsprogramm „Bewegt im Park“ lockt seit Juni jeden Freitag Sportbegeisterte auf das Gelände der Tigers. Egal, ob in öffentlichen Parks oder anderen Freiflächen und Sporthallen, zahlreiche Städte und Gemeinden bieten während der Sommermonate kostenlose Bewegungsangebote an. So auch Obmann Andreas Freiberger und seine Funktionäre, die seit Juni und noch bis zum 11. September jeden Freitag ein vielfältiges Bewegungsprogramm kostenlos und unverbindlich anbieten.

„Gemeinsam mit ausgebildeten Trainern der Tigers wird man in verschiedenen Spiel- und Bewegungsformen sowie Geschicklichkeitsübungen und Kraftübungen motiviert und bewegt“, freut sich Freiberger auf ein Treffen vor der Halle. Von 17 bis 18 Uhr sind die Moving Kids (U10) an der Reihe, von 18.15 bis 19.15 Uhr folgt die U16 (Stronger Kids) und von 19.30 bis 20.30 Uhr stehen polysportive Teamspiele auf dem Programm. „Bewegt im Park gibt die Möglichkeit, sich zu bewegen und dabei Spaß zu haben. Egal, ob du schon sportlich bist oder nicht“, erklärte Freiberger zu Wochenbeginn der BVZ.

Jeder Kurs findet ohne Anmeldung statt, man ist zu nichts verpflichtet und braucht einfach nur zur Halle zu kommen.