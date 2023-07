Titelverteidigung samt Machtdemonstration

Am vergangenen Samstag stand in der Hockeyarena Wolfurt in Voralberg das Finalfour der Staatsmeisterschaft auf dem Programm. Mittendrin im Geschehen auch die Stegersbacher Tigers, die sich im Grunddurchgang Rang drei sicherten und so als Außenseiter in die Veranstaltung gingen. Dazu fehlten Trainer Andreas Freiberger auch drei Spielerinnen und die Ausgangslage wurde so nicht wirklich einfacher. Weil der Kader in diesem Jahr aber sehr breit aufgestellt war, konnte man die fehlenden Kräfte adäquat ersetzen. „Wir haben dieses Jahr rund 20 Spielerinnen zur Verfügung gehabt“, so Freiberger, dessen Team beim abschließenden Saisonevent sofort in die Spur fand und schon das Semifinale gegen die Red Dragons aus Altenberg war beim späteren 4:0-Sieg eine klare Angelegenheit. Im Grunddurchgang zogen die Südburgenländerinnen noch zweimal knapp den Kürzeren, ehe man nun Spieß umdrehte und die niederösterreichischen Konkurrenten früh aus dem Staatsmeister-Rennen nahm.

Mit Selbstvertrauen ging es so ins Finale, wo die Hausherinnen aus Wolfurt warteten. Diese waren im Grunddurchgang kaum zu bezwingen und schlossen diesen auch auf Rang eins ab. Beeindruckend spielten die Voralbergerinnen beim klaren 9:3-Semifinal-Sieg über die Mad Dogs aus Wiener Neustadt und so gingen die heimischen Damen auch als Favoritinnen ins Endspiel. Von etwaiger Vormachtsstellung war dann aber nichts mehr zu sehen. Die super eingestellten Tigers-Damen übernahmen von Beginn an die Kontrolle über das Geschehen. Es dauerte zwar, ehe Dana Sauerbier auf 1:0 stellen sollte, aber die Führung gab nicht nur Sicherheit, sondern auch Mut und spätestens mit dem 2:0 von Nina Ausperger waren die Weichen auf Staatsmeister-Titelverteidigung gestellt. Die sollte in weiterer Folge auch gelingen, mit einigen Einzelauszeichnungen inklusive. So schnappte sich die junge Torfrau Jacqueline Rabl den Titel als beste Torfrau. „Die Stimmung in unserer Mannschaft war in diesem Jahr einfach perfekt“, sagte Routinierin Monika Janisch und ergänzte: „Dazu waren wir wirklich fit. Das waren sicher die Schlüssel zu diesem Erfolg.“ Die Tigers-Familie ist stolz auf euch!