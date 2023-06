U16 hat Lust auf mehr!

Bundesliga U16 Die Youngsters von Coach Dominik Prükler brauchten am letzten Spieltag des Grunddurchganges in Szombathely zumindest einen Sieg, um in das heurige Halbfinale um den Meistertitel einzuziehen. Nach einer 3:5-Niederlage gegen Pingvinek war klar, dass es gegen die 95ers ein „Do-or-Die“-Spiel geben wird. Mit dem Ziel Play-offs vor Augen ließen sich die Stegersbacher trotz Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und drehten die Begegnung nach anfänglichen Schwierigkeiten noch zu einem 7:3-Erfolg. So beendete man den Grunddurchgang auf Rang drei. Der Finaltag steigt dann am Sonntag, dem 9. Juli, in Wien. Dort trifft man im Halbfinale auf die Lunatic Rockets. Das andere Semifinale bestreiten der Sieger des Grunddurchgangs von den Szombathely Pingvinek und der Vierte von den Styrian Panthers.Bundesliga Damen Während der Nachwuchs sein Ziel erreichte, zogen die Damen dann gleich nach. Auch für sie geht es in den Play-offs weiter. Gegen die Rollmöpse aus Altenberg ging es nach einem 1:1 in die Overtime, im darauffolgenden Penaltyschießen sicherten sich die Rollmöpse mit einem Tor Vorsprung den Sieg. Gegen Wiener Neustadt holte man dann einen umkämpften 4:3-Sieg und löste so das Ticket für die Play-offs in Wolfurt. Dafür muss man sich noch etwas gedulden, denn das Finalturnier findet am 15. Juli statt. Dort wollen die Tigers-Damen dann auch ein Wörtchen um den Titel mitreden.