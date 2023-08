Die U16-Truppe der Stegersbach Tigers qualifizierte sich nach dem Gewinn der Meisterschaft im Vorjahr zum zweiten Mal in Folge für den Europacup. Die Youngsters von Coach Dominik Prükler spielten in Rossemaison (Schweiz) gegen die besten Teams aus ganz Europa. Schon im Vorjahr war es ein tolles Event für die jungen Sportler, die auch in diesem Jahr die Atmosphäre genossen und sportlich überraschen wollten.

Sehr viele Emotionen

Am Eröffnungstag traf das Tigers-Team auf die Gekkos Gerlafingen aus der Schweiz. Nach einem nervösen Start samt anschließendem 0:2-Rückstand glich man zwischenzeitlich zwar aus, verlor am Ende wegen unnötiger Fehler aber dennoch mit 2:4. In weiterer Folge traf man dann auf die Crème de la Crème des europäischen Inlineskaterhockey-Sports. Gegen die Teams SHC Rolling Aventicum, Bissendorf Panthers und Düsseldorf Rams gab es sportlich nichts zu holen. So durfte man sich um die Plätze sieben bis zehn messen. Gegen HC Merdingen mussten sich die rot-goldenen Nachwuchshoffnungen mit 0:5 geschlagen geben, ehe sich das letzte Spiel gegen die Medway Assissins (England) zu einem echten Krimi entwickelte. Nach regulärer Spielzeit stand es 1:1 und ein Penaltyschießen musste her. Dort sicherten sich die Stegersbacher dann den Sieg. „Unsere Tigers haben wahnsinnig gekämpft“, sagte Coach Dominik Prükler und meinte weiter: „Da waren schon sehr viele Emotionen mit dabei. So wurde auch Platz neun etwas ausgiebiger gefeiert.“