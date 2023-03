Zurück in die Tigers-Halle

Werbung

In den Wintermonaten wechselten die Spieler der Tigers Stegersbach auf das Kunsteis in Pinkafeld und hielten sich gemeinsam mit dem EHV Stegersbach fit. Im Jänner startete man dann mit einigen Laufeinheiten und Trockentraining, ehe zuletzt die lang ersehnte Rückkehr in die Tigers-Halle erfolgte. Dabei fanden sich die Teams der U16, U19 sowie der ersten und zweiten Herren-Bundesliga gemeinsam ein und absolvierten ihre erste Einheit 2023 auf Rollen. Unter der Leitung von U16- und U19-Coach sowie Bundesliga-Spielertrainer Dominik Prükler lag der Schwerpunkt der ersten Einheiten vor allem wieder darauf, ein Gefühl für Skates und den Ball zu bekommen. Aktuell laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und die finalen Spielpläne werden ausgearbeitet. Als Erstes startet Stegersbachs Bundesliga-Team der Herren in die Meisterschaft. Diese startet im April in die neue Saison durch.