Beide Mannschaften kämpfen nach ehrenvollen Niederlagen um den ersten Saisonsieg. Der BBC musste sich erst in den Schlussminuten mit 66:74 in St. Pölten geschlagen geben, das Comeback der Blackbirds kam zu spät, um die hauchdünne 66:68-Auftaktheimniederlage gegen Mattersburg abzuwenden. Der Vizemeister hatte vor allem offensiv Anlaufschwierigkeiten, traf etwa nur 27 Prozent von jenseits der Dreipunktelinie. Nationalteamspieler Sebastian Koch ließ ohne Punkte in knapp 18 Spielminuten komplett aus. Auch die Blackbirds haderten vom Freiwurf (58 Prozent). Die Eisenstädter müssen sich vor allem am Rebound steigern.

Stimmen zum Spiel:

Dusan Kozlica, Headcoach vom BBC: „Die Blackbirds sind letztjähriger Finalist und haben ihr Team um zwei weitere Spieler aufgestockt. Auch wenn unsere Chancen auf dem Papier nur mäßig sind, werden wir voller Selbstvertrauen und gut vorbereitet in die Partie gehen.“

Lukas Baumgartner, Spieler vom BBC: „Letztjähriger Finalist gegen Liganeuling. Wir sind klarer Underdog, werden uns aber intensiv auf die Partie vorbereiten und mit allen Kräften versuchen, die Blackbirds in unserer Heimhalle zu schlagen.“



Daniel Müllner, Headcoach der Blackbirds: "Die Dragonz haben ein starkes Team, daher müssen wir über die gesamte Spielzeit sehr konzentriert und mit viel Energie spielen."



Manuel Jandrasits, Kapitän der Blackbirds: "Um in Eisenstadt unseren ersten Sieg einzufahren, müssen wir uns vor allem am Rebound verbessern und unsere Turnovers minimieren. Es wird ein schwieriges Auswärtsspiel, bei dem wir versuchen werden, als Team wieder einen Schritt in die richtige Richtung zu machen."

Personelles: Bei den Dragonz fällt Petar Nemcec mit einem Bändereinriss (Sprunggelenk) für einige Wochen aus. Bei den Blackbirds sind alle Spieler einsatzbereit.



Besonderheiten: In der Halbzeitpause haben die Fans mit einem Treffer von der Mittellinie die Möglichkeit, 500 Euro in Bar zu gewinnen.

| zVg