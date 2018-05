Nachdem die Eltendorferin Amila Gojak in Serbien Lehrgeld zahlen musste, lief es bei der Österreichischen Meisterschaft schon viel besser. In der ÖM Goju Ryu (Stilrichtung) eroberte sie in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm in der Allgemeinen Klasse den ersten Platz.

Die nächsten Bewerbe folgen Ende Juni

„Ich bin leider in Novi Sad frühzeitig gegen eine Russin ausgeschieden. Daher nahm ich mir fest vor, weiterzuarbeiten“, sagte die Südburgenländerin. Die Meisterschaft war für sie deshalb die beste Möglichkeit, weiterhin an ihrer Technik zu feilen. Die intensiven Trainings vor der Europameisterschaft halfen Gojak, ihre Form zu verbessern. „Ich bin froh, dass ich meine gute Performance am Wochenende wieder beweisen konnte“, so die junge Sportlerin. Viel Zeit zum Verschnaufen hat sie allerdings nicht. Schon Ende Juni folgt das internationale Austrian Junior Open in Salzburg, kurz darauf startet die Sportlerin beim World Youth Cup in Umag, Kroatien.

„Das ist meine letzte Möglichkeit, dort mitzumachen. Denn danach werde ich 21 und bin zu alt für diese Meisterschaften und wechsle in die Allgemeine Klasse.“ Nach diesen Bewerben folgt die Sommerpause mit zwei Trainingslagern im August und September. Danach beginnen die Vorbereitungen auf die Qualifikationsturniere für die Weltmeisterschaft der Allgemeinen Klasse. „Mein erklärtes Ziel ist es natürlich, die Quali für die WM zu schaffen.“ Gelingt ihr das große Vorhaben, startet sie von 6. bis 11. November bei der Weltmeisterschaft in der Allgemeinen Klasse in Madrid (Spanien).