SVDK: Ein einfacher Kader-Check

Fast 20 Jahre spielte der SV Deutsch Kaltenbrunn in der 2. Liga Süd und hatte das Prädikat als „längstdienende Elf“ inne. 2018/19 folgte der Abstieg und seit damals versucht man, nach oben zu kommen. Bis dato gelang das nicht und auch 2023 wird die Rückkehr nur ein Wunsch bleiben. Im Herbst verspielte man eine bessere Ausgangsposition in den letzten drei Partien – 2023 holte man aus zwei Spielen nur einen Punkt und verlor zuletzt zuhause gegen den Zweiten aus St. Martin mit 0:5. Mittelmaß ist der Status quo, die Aufstiegsränge sind 12 Punkte entfernt. Woran es bei der mit vielen höherklassig Erprobten SVDK-Truppe liegt? Konstanz! Die braucht ein Aufstiegsanwärter und die fehlt dem SV völlig. Nun will die Vereinsführung an allen Stellen genau hinsehen. Da bleibt viel Zeit, denn nach unten ist man gesichert. So kann man den Kader-Check unter Top-Bedingungen machen: im regulären Betrieb. Der deckt die Mängel auch am besten auf.